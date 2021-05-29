Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася одкровеннями в день річниці весілля
26-річна дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, показуючи цікаві моменти свого життя. Цього разу вона розповіла про річницю весілля з Віктором Павликом, назвавши 29 травня 2020 року одним з кращих днів у своєму житті, пише Politeka.net.
Дружина Віктора Павлика зізналася, що щаслива бути поруч зі знаменитістю. І опублікувала минулорічні весільні знімки, на яких вона в білій весільній сукні і показала поблизу букет нареченої.
"Один з найкращих днів у моєму житті 29.05.2020❤️ Віктор Павлік, щаслива бути твоєю дружиною💫",- розповіла дружина артиста.
Фолловери Катерини дякують їй за пораду і роблять компліменти зовнішньому вигляду дівчини.
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Відзначимо, первісток Репяховой повинен з'явитися на світ на початку червня. Хлопчика вирішили назвати Михайлом.
Подружжя вже підготувало дитячу. Кімната малюка буде в пастельних світлих тонах. Світло бежеві штори і білі тюлі, Біла ліжечко і біло-блакитна постільна білизна вже в ліжечку.
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