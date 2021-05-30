Співачка Ані Лорак поділилася своєю радістю і показала відео, яке викликало фурор в мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Після довго затишшя в концертній діяльності, викликаного карантином, Лорак повідомила про старт концертного туру, і показу кадри виступу.

"З неймовірним успіхом ми розпочали наш тур #ШоуTheBest ❤ яке щастя-співати для вас. Відчувати нашу близькість, відчувати взаємність. Ваша любов-моє повітря», - написала співачка.

Шанувальники Лорак були в захваті від побаченого і почутого.

"Неймовірна!😍Ваш голос заворожує ... енергетика передається через екран!", "Спасибі за вашу щирість, дуже любимо", " Краща співачка! Яскрава зірка" « " Кароліна, ви і ваша команда неймовірні!❤️ на концертах така тепла атмосфера, що відчувається навіть через екран☺ кращі», «це буде найяскравішою подією року«, " ви просто неймовірна ☺ ❤️ ваш голос дає таку енергію і силу, впевненість... прям дуже захоплююся вами" « " Кароліша, ти вулкан, ти ейфорія, ти любов ❤️ твій голос до самого денця душі», - пишуть в мережі.

Зазначимо, раніше Лорак розповідала, що в рамках цього туру відвідає і Україну.

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