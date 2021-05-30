Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку, заінтригувавши новинами

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою, засвітившись на безлічі проектів. Красуня не тільки присутня в телевізорі, але і активно розвиває свій блог в Instagram.

Зараз Леся відпочиває в Туреччині на дорогій віллі, звідки регулярно ділитися фотографіями. Цей раз не став винятком, адже Нікітюк здалася в сукні і кофтині, яку спустила з плечей. Красуня на одному фото розгорнулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці.

"Якщо кому цікаво, то я вже скоро поїду. На таких дорогих віллах довго не затримуються ...

Але прилечу не з порожніми руками) пишемо нову пісню. Як думаєте про що? Підказки на фото немає", - написала Леся.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків, включаючи Єфросиніну, і написали коментарі:

"Шикарна" ," і про що пісня? Про Ліс?", "Про літо", " у Лесі в коментарях можна знайти і роботу і зайнятися благодійністю. Краще ніж газета", " дівчина-мрія! дуже красива", " черговий хітяра - 100%! ми всі вже в передчутті))) ну пісня про Лесю - це однозначно".

Нагадаємо, Нікітюк в купальнику осоромилася, спробувавши красиво стрибнути в басейн

А ще Politeka писала, що згоріла на сонці Нікітюк в крихітному бікіні вразила видом біля басейну

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в банному халаті без збентеження похвалилася своєю красою у ванній



