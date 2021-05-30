Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку, заінтригувавши новинами
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою, засвітившись на безлічі проектів. Красуня не тільки присутня в телевізорі, але і активно розвиває свій блог в Instagram.
Зараз Леся відпочиває в Туреччині на дорогій віллі, звідки регулярно ділитися фотографіями. Цей раз не став винятком, адже Нікітюк здалася в сукні і кофтині, яку спустила з плечей. Красуня на одному фото розгорнулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці.
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Але прилечу не з порожніми руками) пишемо нову пісню. Як думаєте про що? Підказки на фото немає", - написала Леся.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків, включаючи Єфросиніну, і написали коментарі:
"Шикарна" ," і про що пісня? Про Ліс?", "Про літо", " у Лесі в коментарях можна знайти і роботу і зайнятися благодійністю. Краще ніж газета", " дівчина-мрія! дуже красива", " черговий хітяра - 100%! ми всі вже в передчутті))) ну пісня про Лесю - це однозначно".
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