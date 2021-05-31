У відомого одеського гумориста Олега Філімонова помер 15-річний онук Еван Григор

Трагедія трапилася в неділю, 30 травня, хлопчикові стало погано на спортивному майданчику під час гри в баскетбол. Про це повідомив сам Філімонов на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"У мене в родині сталася велика біда. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер", – написав гуморист.

Відзначається, що швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло.

Філімонов уточнив, що в серпні хлопчикові виповнилося б 16 років.

Як повідомили раніше місцеві телеграм-канали, під час гри в баскетбол хлопчикові стало погано і він втратив свідомість.

Філімонову висловлюють співчуття.

"Олеженька, наші співчуття тобі і всій родині... Жахливе горе. Плачемо разом з вами. Підтримуй своїх дівчаток в цій біді...", "Страшне горе, немає слів розради... тримайтеся, дорогі", "Світла пам'ять... не можу в це повірити. Тримайтеся, мої улюблені...", "Бог дає життя, Бог забирає ... Коли забирає молодих, забирає до себе, щоб був поруч з ним... На небі не вистачає янголів ... Ми всі там будемо, всі зустрінемось. Тримайтеся, ми Вас любимо і завжди поручЗемля пухом", "Олежек, прийми наші співчуття. Це страшне горе... Тримайтеся... У мене немає слів...",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, Філімонов розповів, яким має бути патріотизм.

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