Відома балерина і найсуворіша суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, що принесли їй в гримерку після виступу

Як повідомляє Politeka.net , відома українська балерина і суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар, яка нещодавно побувала з чоловіком на світській вечірці від глянцю Viva, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка поділилася кумедними кадрами із закулісся свого виступу в Житомирі, на яких показала, що принесли їй в гримерку фанати.

У своїх сторіс Катерина виклала відео з гримерної, на яких можна побачити багато квітів і велику коробку з солодощами. Виявилося, що тістечка балерині доставили в гримерку фанати її творчості. Балерина прийняла такий жест з гумором. "Друзі, дивіться, як сьогодні приймав на Житомир. Навіть солодощів принесли. Тепер буду їсти і товстіти", - жартівливо говорить в ролику Кухар.

Також Катерина показала, що зустріла в Житомирі відому українську актрису Ольгу Сумську, яка, схоже, теж була там на гастролях. Вони записали спільні сторіс. На відео Ольга запитує Катю, коли можна потрапити на її спектакль, тут же вони домовилися, що актриса прийде на виступ балерини вже найближчим часом в Києві.

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