Відома співачка Анастасія Приходько, яка ретельно приховувала третю вагітність, нарешті зізналася, навіщо їй це було треба

Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка зовсім недавно стала мамою втретє, новим одкровенням поділилася для програми"Світське життя" з Катею Осадчою. Навіть під час вагітності в гостях у співачки вдома була Осадча, але про вагітність навіть не запідозрила.

"Мені 33 роки, я хвилювалася, щось може у мене піде не так. А чи зможу я народити... Я плакала постійно. У мене такий гормональний фон був, що я ховала це від усіх - і від близьких, до мене ніхто додому не приходив, - зазначає Приходько.

Також Приходько зізналася, що в пологовий будинок їхала з вагою 70 кг, а за два місяці вже важить 54 кг.вона дотримується дієти для годуючих мам.

Як відомо, що у Приходька є старша дочка Нанна, син Гордій, а в квітні цього року вона народила ще одного хлопчика, якого назвали Лука. З недавніх пір співачка вирішила відверто розповідати про своє материнство і ділитися чесними фото з життя матері. Нещодавно зірка показала, як годує сина грудьми.

Раніше ми писали, що Приходько ретельно приховувала свою вагітність.

Нагадавши, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

Також Politeka писала, Анастасія Приходько таємно народила третю дитину, ніжні фото:"який крихта".