Надзвичайний і повноважний посол України Андрій Бешта в Таїланді помер 30 травня

З'явилися нові подробиці трагедії. Повідомляється, що дипломат помер під час відпочинку з друзями і сином. Згідно з попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад. Про це пише Bangkok Post.

Ранніше, про смерть українського посла повідомили вранці 30 травня в Міністерстві закордонних справ України. Відзначалося, що дипломат помер у віці 45 років, але причина не називалася.

Пішов у вічність Андрій Бешта - Посол України в Королівстві Таїланд.

Жаль від втрати нашого друга, колеги, чудової людини переповнює наші серця.

Співчуваємо рідним і близьким.

Вічна пам'ять...

Фото: https://t.co/lxEqEih0WI pic.twitter.com/E3wWiSPcwN — UKR Embassy in Denmark (@UKRinDNK) May 30, 2021

Як пишуть місцеві ЗМІ, 28 травня чоловік приїхав на відпочинок на невеликий Тайський острів Ко Липі з 17-річним сином Остапом і товаришами.

Губернатор тайської провінції Сатун Еккарат Лісен повідомив, що там дипломат хотів попрощатися зі своїм другом, головою місцевої асоціації туризму, оскільки збирався повернутися в Україну. Бешта разом з сином оселилися в кімнаті готелю на місцевому курорті.

Син українського посла розповів місцевим правоохоронцям, що його батько ліг спати в суботу, 29 травня, приблизно о 23:00. А близько 4:30 ранку у нього почалася блювота, після чого чоловік втратив свідомість.

Близько 5:30 правоохоронці отримали повідомлення про смерть Андрія Бешти, а його тіло доставили в медустанову.

За попередніми результатами, слідів злому в номері, де зупинився дипломат, як і ознак насильницької смерті не виявлено. За словами місцевого губернатора, попередній розтин показав, що у чоловіка був серцевий напад.

Тіло дипломата транспортували до столиці Таїланду для проведення більш детального розтину. Версію про ускладнення коронавірусної хвороби медики вже виключили.

Андрій Бешта в 1998 році закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, І приступив до роботи в МЗС України.

З листопада 2015 року Бешта обіймав посаду посла України в Таїланді. З 2017 року за сумісництвом він також був послом України в Лаосі та М'янмі.

Нагадаємо, поблизу італійської провінції Піза недалеко від міста Кастельфранко ді Сотто знайшли мертвою 29-річну громадянку України Христину Новак.

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