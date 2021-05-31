Чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Бешта в Таиланде скончался 30 мая
Появились новые подробности трагедии. Сообщается, что дипломат умер во время отдыха с друзьями и сыном. Согласно предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Об этом пишет Bangkok Post.
Ранее, о смерти украинского посла сообщили утром 30 мая в Министерстве иностранных дел Украины. Отмечалось, что дипломат умер в возрасте 45 лет, но причина не называлась.
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Как пишут местные СМИ, 28 мая мужчина приехал на отдых на небольшой тайский остров Ко Липе с 17-летним сыном Остапом и товарищами.
Губернатор тайской провинции Сатун Эккарат Лисен сообщил, что там дипломат хотел попрощаться со своим другом, главой местной ассоциации туризма, поскольку собирался вернуться в Украину. Бешта вместе с сыном поселились в комнате отеля на местном курорте.
Сын украинского посла рассказал местным правоохранителям, что его отец лег спать в субботу, 29 мая, примерно в 23:00. А около 4:30 утра у него началась рвота, после чего мужчина потерял сознание.
Около 5:30 правоохранители получили сообщение о смерти Андрея Бешты, а его тело доставили в медучреждение.
По предварительным результатам, следов взлома в номере, где остановился дипломат, как и признаков насильственной смерти не обнаружено. По словам местного губернатора, предварительное вскрытие показало, что у мужчины был сердечный приступ.
Тело дипломата транспортировали в столицу Таиланда для проведения более детального вскрытия. Версию об усложнениях коронавирусной болезни медики уже исключили.
Андрей Бешта в 1998 году окончил факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко, и приступил к работе в МИД Украины.
С ноября 2015 года Бешта занимал должность посла Украины в Таиланде. С 2017 года по совместительству он также был послом Украины в Лаосе и Мьянме.
Напомним, вблизи итальянской провинции Пиза недалеко от города Кастельфранко ди Сотто нашли мертвой 29-летнюю гражданку Украины Кристину Новак.
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