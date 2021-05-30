Ушел из жизни украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий
Об этом сообщила его супруга в Facebook.
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала в соцсети Светлана Короненко.
О причинах смерти она не сообщила.
Михаилу Слабошпицкому было 75 лет.
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Трагическое известие всколыхнуло украинцев.
«Печально... Очень печально ... Это - потеря потерь! Низко кланяюсь Вам, очень дорогой Михаил Федотович...», «Большая потеря. Жаль, что так рано. Искренние соболезнования и светлая память...», «Безграничная печаль... Ушел в мир иной выдающийся писатель, критик, замечательная украиноцентричный Человек. Именно так - с большой буквы», «Глубокие соболезнования... Потеря для украинцев...», «Очень грустно и больно. Михаил оставил по себе много друзей, которые не верят в то, что произошло. А еще - много добрых дел, которые войдут в историю Украины. А также четыре тома воспоминаний о своих современниках. Собственно, сделанное этим светлым человеком невозможно оценить и понять. Это огромная потеря для Украины и украинцев», - пишут в сети.
Михаил Слабошпицкий - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ — более двух десятков книг для детей и юношества, проза, публицистика и литературная критика.
В разные периоды карьеры Михаил Слабошпицкий работал редактором отдела критики газеты «Литературная Украина», а также главным редактором газеты «Вести из Украины» и журнала «Вавилон-XX».
Сын Михаила Слабошпицкого Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.
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