Відома українська співачка Камалія показала яскраві кадри зі святкування свого дня народження

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно співачка, яку називають найбагатшою в Україні, показала у своєму мікроблозі, з яким розмахом відзначала свій день народження – артистці виповнилося 44 роки.

На знімках, які показала Камалія можна побачити її святковий образ, величезний торт і зіркових друзів. Схоже, на своєму святі вона співала для присутніх – на сцену артистка вийшла в довгій зеленій сукні цікавого крою, яка красиво лягла по фігурі і підкреслила всі її достоїнства. Волосся іменинниці акуратно укладені, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж.

На знімках зі свята можна побачити, як Камалія з чоловіком і дочками-близнючками розрізають величезний торт. Також на фото можна розглянути гостей, серед яких багато знаменитостей. Так, на святі артистки побували Віктор Павлік з вагітною дружиною, Аліна Гросу з новим бойфрендом Романом Полянським, телеведуча Олена Філонова, співачка Міла Нітіч, Михайло Поплавський і багато інших.

"@lidokfoto надіслала фотографії з мого Дня народження. Спасибі велике", - підписала публікацію Камалія. У шанувальники тут же почали коментувати фото: "Які ви славні", "Всіх благ земних вам!", "Будь здорова і щаслива", "Чудові гості і прекрасні фото, все супер".

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