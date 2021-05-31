Фіналістка "Танців з зірками" Анна Різатдінова показала нову фотосесію і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка та улюблениця Влада Ями на шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова стала учасницею соціального проекту, який має місію привернути увагу до раку шкіри. Дівчина в рамках проекту знялася в чуттєвій фотосесії і показала знімки в своєму Instagram, а в підписі до публікації підняла важливу соціальну тему і звернулася до українців.

На нових знімках Анна з'явилася в декількох образах, вона витончено позувала фотографу, оголюючи тендітну спину, плечі і декольте. родзинкою образу стала нитка перлин, яка хитромудро повисла на шиї. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж, вона то дивиться, то не дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Різатдінова розповіла про проблему раку шкіри: "Нещодавно в моїх історіях ви могли побачити відкриття фотовиставки #SkinScan #яберегусвоюкожу. Розповім про неї докладніше. Виставку відкрили в рамках соціального проекту, який присвячений онкології шкіри. Я ніколи особливо над цим не замислювалася. Але виявилося, що рак шкіри - дуже поширена проблема в усьому світі. А в Україні показник захворювань навіть вищий, ніж у Європі, тому що багато хто не ставиться до цього серйозно. У нас всього 5% населення ніколи не мали проблем зі шкірою, уявляєте? На жаль, всі ми перебуваємо в зоні ризику, адже у кожного є родимки і кожен хоч раз обгоряє на сонці. Мене це вразило. Я вважаю, що дуже важливо привернути увагу українців до цієї теми. Тому стала однією з героїнь фотопроекту #SkinSkan. Сподіваюся, когось із вас це підштовхне перевірити родимки і допоможе уникнути багатьох проблем!".

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