В Україні заборонили поширювати пластикові пакети

Як передає Politeka.net, за відповідний законопроект віддали голоси 297 народних депутатів під час засідання 1 червня.

Під заборону потрапили надлегкі пластикові пакети, легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм і оксоразлагающиеся пакети. Виняток-пакети для м'яса, риби і сипучих продуктів.

Більшість статей Закону запрацюють через півроку, а покарання за їх поширення — через 9 місяців. Штрафи варіюються від 1,7 тис.грн. до 3,4 тис.грн. За повторне порушення-від 3,4 тис.грн до 8,5 тис. грн.