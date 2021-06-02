Молода модель Соня Євдокименко продовжує розбурхувати кадрами з відпочинку з модними образами

Внучці української співачки Софії Ротару Соні Євдокменко два дні тому виповнилося 20 років. Оскільки Соня навчається в США, відзначала дівчина саме там свій ювілей. Однак, молода красуня не залишилася, разом з нею був знаменитий наречений.

Зазначимо, разом зі своїм нареченим - українським підприємцем Денисом Жадановим, який входить до рейтингу Forbes "Топ-30 підприємців Європи у сфері технологій", Соня з'являється вкрай рідко.

Барвистими фото в компанії чоловіка раніше Євдокименко поділилася в Instagram, після цього дівчина також опублікувала серію кадрів з відпочинку, але вже на фото була в одна. У стильному малиновому платті Соня не забула також похвалитися стрункими і засмаглими ногами.

Соня позувала на тлі захоплюючих дух пейзажів, піднімаючи сукні і показуючи себе з нового боку.

«Stunning !! 💖 ; Ох, дівчинка🔥 😍; кров не вода; де це так красиво?; Привіт з Криму; Позитивного тобі відпочинку Сонечка, гарної погоди і відмінного настрою!; де знаходиться таке

Також нещодавно вона виклала яскраве фото з прогулянки в японському саду посеред Америки. На новому знімку Соня відображена серед високих густих дерев, в яких потопає дивовижна будівля в японському стилі.

У підписі до фотографії Євдокименко розповіла, що це за дивовижне місце. "Післяобідній час в чайному саду-старому японському саду в США. Оазис під впливом буддійських і синтоїстських релігійних вірувань, що складається з безлічі стежок, флори і фауни, а також елементів води і скель, оформлених в японському стилі. Воістину, безтурботне місце, щоб налаштуватися і пригальмувати", - поділилася Соня.

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