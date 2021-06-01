У відомої української актриси, Ольги Сумської, справжнє свято
Зірка користується великою популярністю, беручи участь у зйомках різних фільмів, серіалів і шоу, пише Politeka.net. При цьому в актриси завжди знаходиться час на сім'ю.
Ольга Сумська - мама двох вже досить дорослих дочок. У першому шлюбі з артистом Євгеном Паперним в 1990 році актриса народила дочку Антоніну, а в другому, з актором Віталієм Борисюком, у 2002 році - дочку Анну.
Старша дочка вже встигла побудувати успішну кар'єру актриси, правда, живе вона в Росії. Дівчина вже стала мамою двічі у відносинах з Володимиром Ягличем.
Першого червня Антоніні виповнився 31 рік, з нагоди якого до неї звернулася любляча мати. Ольга розмістила в сторіс архівне фото, де вона тримає на руках маленьку дочку.
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"Доця, моя рідненька, з днем народження", - написала у своєму сторіс Сумська.
Сама ж Тоня зробила кілька постів з нагоди свого свята. В одному пості артистка написала, як її почали вітати, починаючи з півночі.
"31🤍 свято вже йде повним ходом) Телефон гуде починаючи з 00.00 дуууже приємно 🤗 ось прям обожнюю читати всі привітання! Мій день ! Маю право)", - написала зірка.
А на іншому відео Тоня позувала з бузком в одній руці, і з пляшкою шампанського - у другій, вдаючи, що качається в спортзалі.
"З Днем Народження мене", - написала актриса.
Користувачі Мережі також написали багато приємних повідомлень.
Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".
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