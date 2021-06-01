У Дніпропетровській області створювали "структури СРСР"

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті СБУ.

Члени угруповання, які були прихильниками "відновлення СРСР" мали намір заснувати фейкові "народні ради" і "силові структури".

Популярні новини зараз

Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"

Розповніла Наталія Могилевська показала, якою була до популярності: "Закінчила дев'ять класів..."

"Реанімували 45 хвилин": в Одесі обірвалося життя онука Олега Філімонова, деталі

Переможець "Голосу країни" зухвало звернувся до українців: "Навчитеся їсти зі своєї тарілки, а вже потім..."

По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Показати ще

Курирувала процесом місцева мешканка, яка залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб.