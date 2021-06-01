У Дніпропетровській області створювали "структури СРСР"
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті СБУ.
Члени угруповання, які були прихильниками "відновлення СРСР" мали намір заснувати фейкові "народні ради" і "силові структури".
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