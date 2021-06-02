24-річна Анастасія Распутіна (Адель Асанті) розповіла про тягощі, які їй довелося пережити в юному віці

Анастасія Распутіна покинула шоу "Холостяк-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, пише Politeka.net. У третьому випуску вона поскаржилася, що їй важко перебувати в умовах конкуренції і суперечок.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Анастасія розповіла, що її батько пішов з сім'ї, коли їй було 13 років, після чого з'явилися фінансові проблеми. Вона почала працювати продавчинею морозива, а у 16 років - влаштувалася офіціанткою в клубі, де їй запропонували зніматися в стилі ню і непогано за це платили. Пізніше Распутіна стала розвивати кар'єру в порноіндустрії.

У новому інтерв'ю журналістці Анні Олицькій Анастасія поділилася новими фактами своєї біографії. За словами екс-порноактриси, її підсадили на наркотики. Спочатку їй дали спробувати, а потім вона почала сама купувати і навіть пробувала колотися. Через брак коштів на придбання заборонених речовин, Распутіній доводилося поширювати їх серед своїх же однолітків - підлітків.

Від вживання наркотиків Анастасію зупинила вагітність. За словами екс-учасниці "Холостяка", вона двічі вагітніла і робила аборти в 16 і 17 років. За словами Распутіної, вона тоді зустрічалася з хлопцем, який вживав наркотики, але запевняв, що теж зав'яже.

"Я дуже багато ридала. Я не розуміла, як я могла піти вбити дитину і цього вже не повернути...

Чи зробила я правильно чи ні? Мене ці думки почали сильно глушити...

Були думки про суїцид. Я пробувала вчинити суїцид, купила якісь таблетки, випила їх штук 50, але нічого зі мною не сталося, - розповіла Настя.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако в компанії Решетника зізнався, навіщо насправді прийшов на шоу: "все зрозуміло..."

Як повідомляла Politeka, ім'я красуні, з якою "Холостяк" Заливако знайшов своєю щастя, розкрили в мережі: "живуть вже разом"

Також Politeka писала, що відкинута " Холостяком "Заливако Красуня Джессіка вирішила не мовчати після вильоту:" знову обпеклася..."