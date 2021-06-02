Співачка Санта Дімопулос показала яскравий кадр з відпочинку на Кіпрі і поділилася враженнями

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими фото на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно красуня виклала в мікроблозі миле фото, на якому показала свою маленьку дочку і приурочила пост Дню захисту дітей.

На новому знімку дочка Санти маленька Софія відображена, мабуть, за трапезою. Малятко доклала до рота маленьку ложечку і уважно дивиться в об'єктив своїми виразними блакитними очима. Перед камерою Соня з'явилася в рожевому вбранні, її волосся зібране в забавні хвостики.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Я щиро вірю, що абсолютно всі діти мають право бути щасливими і коханими. І для мене немає більшої честі і щастя, ніж бути мамою моїх нереальних дітей". Користувачі тут же почали коментувати чарівний знімок маленької Соні, засинаючи її компліментами. "Красотуля", "Маленька принадність", "Дуже красива", "Такий дорослий погляд", "Намистинка", "Блакитноока красуня", "Татова копія", "Яка солодка дівчинка, щастя вам", "Лялечка", - пишуть в коментарях.

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