Співачка Світлана Лобода показала палкі кадри з нової фотосесії в брендовому образі

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артистка перехворіла на коронавірус і навіть перенесла Концерти через хворобу, але вже повернулася до активної діяльності. Так, зірка вирішила влаштувати фотосесію в брендовому образі від відомого модного будинку.

На нових знімках, які Світлана показала шанувальникам, її можна побачити в цікавій локації і пікантних позах. Перед камерою співачка з'явилася в довгій чорній сукні з цікавим декором в районі сосків, цей наряд ідеально ліг по фігурі, підкреслюючи всі її достоїнства. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, на її обличчі яскравий макіяж, а у вухах масивні сережки.

У підписі до публікації Лобода написала: "Спасибі за розкіш ваших нарядів! Рада бути серед перших у світі, хто отримує ваші колекції". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Королева", "Багіра", "Шикарна", "Це ти розкіш", "По-справжньому красива жінка", "Ікона, обожнюю до безпам'ятства", "Ви просто шикарна", "Богиня просто!", "Ви неймовірно красиві", - пишуть фанати в коментарях до фото.

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