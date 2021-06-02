Материнське серце вже не витримує...

На Вінничині правоохоронці та рідні розшукують 28-річного жителя

Богдан Загорулько вийшов зі свого будинку і пішов в аптеку 27 травня. Відтоді його так і не бачили.

Мама хлопця на своїй сторінці в Facebook просить про допомогу в пошуках сина.

"Скажіть йому, що ми його дуже любимо і чекаємо. Скажіть, що його дочка постійно плаче, А моє материнське серце вже не витримує цього всього. Богданчик, синку, повернися", - написала жінка.

Зріст Богдана близько 180 см, середньої статури, волосся русяве.

Він був одягнений у сині джинси, куртку бордового кольору, сіру футболку і чорні туфлі.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його місцезнаходження, повідомте за номером 0688032833, або пишіть на вайбер 0679743055, 0688032833.

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На його пошуки кинулися місцеві жителі, поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України та інспектори роти з обслуговування водних об'єктів, які обстежили лісові хащі за допомогою тепловізорів.

На щастя, хлопчика знайшли біля болота - він злякано сидів і плакав, обіймаючи свою собаку.

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