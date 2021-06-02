На 58 році пішла з життя актриса Ромі Уолтхолл, відома під псевдонімом Ромі Віндзор, яка знялася у фільмах "Без обличчя" і "Будинок Ашерів"

Зірка померла 19 травня в Лос-Анджелесі в результаті раптової зупинки серця. Про це повідомив її син, актор і режисер Морган Кранц, передає видання Variety.

Уолтхолл народилася 16 вересня 1963 року в Пасадені, штат Техас. Почала свою кар'єру в індустрії розваг, вигравши конкурс краси в 1980 році. У 17 років Ромі підписала контракт з Ford Models і почала підкорювати подіуми Європи. Повернувшись до Лос-Анджелеса, поринула в світ акторської майстерності.

Свою першу головну роль вона отримала в 1984 році в трилері Джеррі Брукхаймера "Викрадач сердець" і зіграла Боббі у фільмі 1985 року "Казка зайчика", заснованому на розслідуванні Глорії Стайнем про умови роботи "зайчиків" Playboy.

‘Face/Off’ Actress, Romy Walthall Dies At 57



Romy Walthall, an actor known for her roles in John Woo's 1997 action film, “Face/Off” and 1989 horror film, “The House of Usher,” is dead.



She was 57.



Walthall's son, Morgan Krantz confirmed his mother's https://t.co/3WkYYOXpI1 pic.twitter.com/nREun0BMP0 — Global Village Extra (@globalextra) June 2, 2021

Уолтхолл також знялася в культових фільмах жахів "Виття IV: справжній кошмар" в 1988 році і "Будинок Ашерів" в 1989 році разом з Олівером Рідом. У 1993 році взяла участь у зйомках наймістичнішого серіалу всіх часів "Секретні матеріали".

У фільмі 1997 року «Без обличчя» Уолтхолл зіграла Кімберлі, секретарку Шона Арчера у виконанні Джона Траволти.

У Ромі залишилося троє дітей - Морган, Ізабелла і Теодор.

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку зі смертю актриси:

"Спочивай з миром Ромі Уолтхолл, яка зіграла Марі Адамс, одну з моїх улюблених героїнь з "Виючої франшизи"..."

"Прощай, Ромі Віндзор, Кімберлі з "Без обличчя"... Американська актриса, яка дебютувала в LOS ALBNDIGAS EN SOAK, була яскравою дівчиною в п'ятому (PUEBLO CALDITO) і сьомому в HOWLS або з Олівером Рідом в 80-х "Будинок Ашера"

"Спочивай з миром, Ромі Уолтхолл. Я був убитий горем, почувши про твою смерть. Занадто молода. Я завжди буду з ностальгією вас згадувати, переглядаючи дитячий фільм 1999 року "Мій брат-Свиня"

"Так сумно - я пам'ятаю її по Silk Stalkings ("соціальний дзвінок" - вона грала Карлу Келлі)😢"

Adiós a Romy Windsor (Romy Walthall), la Kimberly de CARA A CARA, la obra maestra de John Woo. Actriz estadounidense, debutó en LOS ALBÓNDIGAS EN REMOJO, fue chica del grito en la quinta (PUEBLO MALDITO) y séptima de AULLIDOS o junto a Oliver Reed en la 80s THE HOUSE OF USHER. pic.twitter.com/3zjaAzUdui — Fausto Fernández (@faustianovich) June 2, 2021

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