На 58 году ушла из жизни актриса Роми Уолтхолл, известная под псевдонимом Роми Виндзор, снявшаяся в фильмах "Без лица" и "Дом Ашеров"

Звезда скончалась 19 мая в Лос-Анджелесе в результате внезапной остановки сердца. Об єтом сообщил ее сын, актер и режиссер Морган Кранц, передает издание Variety.

Уолтхолл родилась 16 сентября 1963 года в Пасадене, штат Техас. Начала свою карьеру в индустрии развлечений, выиграв конкурс красоты в 1980 году. В 17 лет Роми подписала контракт с Ford Models и начал покорять подиумы Европы. Вернувшись в Лос-Анджелес, окунулась в мир актерского мастерства.

Свою первую главную роль она получила в 1984 году в триллере Джерри Брукхаймера «Похититель сердец» и сыграла Бобби в фильме 1985 года «Сказка зайчика», основанном на расследовании Глории Стайнем об условиях работы "зайчиков" Playboy.

‘Face/Off’ Actress, Romy Walthall Dies At 57



Romy Walthall, an actor known for her roles in John Woo's 1997 action film, “Face/Off” and 1989 horror film, “The House of Usher,” is dead.



She was 57.



Walthall's son, Morgan Krantz confirmed his mother's https://t.co/3WkYYOXpI1 pic.twitter.com/nREun0BMP0 — Global Village Extra (@globalextra) June 2, 2021

Уолтхолл также снялась в культовых фильмах ужасов «Вой IV: Настоящий кошмар» в 1988 году и «Дом Ашеров» в 1989 году вместе с Оливером Ридом. В 1993 году приняла участие в съемках самого мистического сериала всех времен "Секретные материалы".

В фильме 1997 года «Без лица» Уолтхолл сыграла Кимберли, секретаршу Шона Арчера в исполнении Джона Траволты.

У Роми осталось трое детей - Морган, Изабелла и Теодор.

Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с уходом актрисы:

"Покойся с миром Роми Уолтхолл, сыгравшей Мари Адамс, одну из моих любимых героинь из «Воющей франшизы»..."

"Прощай, Роми Виндзор, Кимберли из "Без лица"... Американская актриса, дебютировавшая в LOS ALBNDIGAS EN SOAK, была яркой девушкой в ​​пятом (PUEBLO CALDITO) и седьмом в HOWLS или с Оливером Ридом в 80-х «Дом Ашера"

"Покойся с миром Роми Уолтхолл. Я был убит горем, услышав о твоей смерти. Слишком молода. Я всегда буду с ностальгией вас вспоминать, пересматривая детский фильм 1999 года "Мой брат - свинья"

"Так грустно - я помню ее по Silk Stalkings («Социальный звонок» - она играла Карлу Келли)😢"

Adiós a Romy Windsor (Romy Walthall), la Kimberly de CARA A CARA, la obra maestra de John Woo. Actriz estadounidense, debutó en LOS ALBÓNDIGAS EN REMOJO, fue chica del grito en la quinta (PUEBLO MALDITO) y séptima de AULLIDOS o junto a Oliver Reed en la 80s THE HOUSE OF USHER. pic.twitter.com/3zjaAzUdui — Fausto Fernández (@faustianovich) June 2, 2021

Напомним, Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... ".

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