На 58 году ушла из жизни актриса Роми Уолтхолл, известная под псевдонимом Роми Виндзор, снявшаяся в фильмах "Без лица" и "Дом Ашеров"
Звезда скончалась 19 мая в Лос-Анджелесе в результате внезапной остановки сердца. Об єтом сообщил ее сын, актер и режиссер Морган Кранц, передает издание Variety.
Уолтхолл родилась 16 сентября 1963 года в Пасадене, штат Техас. Начала свою карьеру в индустрии развлечений, выиграв конкурс красоты в 1980 году. В 17 лет Роми подписала контракт с Ford Models и начал покорять подиумы Европы. Вернувшись в Лос-Анджелес, окунулась в мир актерского мастерства.
Свою первую главную роль она получила в 1984 году в триллере Джерри Брукхаймера «Похититель сердец» и сыграла Бобби в фильме 1985 года «Сказка зайчика», основанном на расследовании Глории Стайнем об условиях работы "зайчиков" Playboy.
Уолтхолл также снялась в культовых фильмах ужасов «Вой IV: Настоящий кошмар» в 1988 году и «Дом Ашеров» в 1989 году вместе с Оливером Ридом. В 1993 году приняла участие в съемках самого мистического сериала всех времен "Секретные материалы".
В фильме 1997 года «Без лица» Уолтхолл сыграла Кимберли, секретаршу Шона Арчера в исполнении Джона Траволты.
У Роми осталось трое детей - Морган, Изабелла и Теодор.
Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с уходом актрисы:
"Покойся с миром Роми Уолтхолл, сыгравшей Мари Адамс, одну из моих любимых героинь из «Воющей франшизы»..."
"Прощай, Роми Виндзор, Кимберли из "Без лица"... Американская актриса, дебютировавшая в LOS ALBNDIGAS EN SOAK, была яркой девушкой в пятом (PUEBLO CALDITO) и седьмом в HOWLS или с Оливером Ридом в 80-х «Дом Ашера"
"Покойся с миром Роми Уолтхолл. Я был убит горем, услышав о твоей смерти. Слишком молода. Я всегда буду с ностальгией вас вспоминать, пересматривая детский фильм 1999 года "Мой брат - свинья"
"Так грустно - я помню ее по Silk Stalkings («Социальный звонок» - она играла Карлу Келли)😢"
Напомним, Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... ".
Как сообщала Politeka, Не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти...".