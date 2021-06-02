У Києві зняли жінку, яка рвала квіти на міській клумбі
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався на Львівській площі.
Хороша Радянська жінка!", "І робить це не" бідна бабуся", а досить заможна жінка, принаймні за зовнішнім виглядом ... Скільки ж ті цибулини коштують, щоб заради них так ганьбитися?", "У мене просто не вистачає слів (", " а купити не пробувала?", "Все одно скосять. Вони вже відцвіли"," просто хвороба "совок головного мозку", - писали під постом.
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