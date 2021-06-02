Діти поділилися, як жити поблизу лінії розмежування
Як передає Politeka.net, розповіді малюків показали в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Психологи кажуть, що діти, які живуть біля лінії розмежування, мають психологічні травми.
Підліток Костя вже звик до пострілів.
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"Я боявся гучних звуків, коли мені було 12 років, я прокидався серед ночі, у мене вікна стукали від вибухової хвилі. А тепер бахнуло і бахнуло. Не в мене і добре", - поділився хлопець.
У той же час, жахи війни назавжди віддрукувалися в його пам'ять.
"Снаряди літають над головою, на моїй вулиці хтось помирає від осколків, на моїй вулиці вбило бабусю дівчинки, яка вчиться зі мною в одній школі", — говорить Костя.
Маленький Артемко також не може забути постійні обстріли.
"Стріляють у нас. Чути, як щось бахає. Якщо сильно стріляють, то в підвал потрібно бігти. Підвал рятує від снарядів", - поділився хлопчик.
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