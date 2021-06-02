Діти поділилися, як жити поблизу лінії розмежування Як передає Politeka.net, розповіді малюків показали в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Психологи кажуть, що діти, які живуть біля лінії розмежування, мають психологічні травми.

Підліток Костя вже звик до пострілів.

"Я боявся гучних звуків, коли мені було 12 років, я прокидався серед ночі, у мене вікна стукали від вибухової хвилі. А тепер бахнуло і бахнуло. Не в мене і добре", - поділився хлопець.

У той же час, жахи війни назавжди віддрукувалися в його пам'ять.

"Снаряди літають над головою, на моїй вулиці хтось помирає від осколків, на моїй вулиці вбило бабусю дівчинки, яка вчиться зі мною в одній школі", — говорить Костя.



Маленький Артемко також не може забути постійні обстріли.

"Стріляють у нас. Чути, як щось бахає. Якщо сильно стріляють, то в підвал потрібно бігти. Підвал рятує від снарядів", - поділився хлопчик.

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