Скоріше б це закінчилося...

В Уркаїну накриють дощі та похолодання

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, в четвер, 3 червня, опади очікуються по всі території країни, а наиоболее плачевна ситуація буде спостерігатися в шести регіонах України.

"Найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що на решті території України погода буде також нестійкою, вітряною, проте дощі - місцями і незначні.

"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 + 20 градусів. Найхолодніша ділянка спостерігатиметься вздовж Харкова-Полтави-Дніпра-Одеси", - повідомили фахівець.

Водночас Діденко трохи заспокоїла українців, оскільки негода продовжуватиме недовго і вже найближчим часом потепліше по всій країні.

Варто відзначити, що в останні дні в Україні знову вирувала негода. В результаті 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.

Відзначається, що селища залишилися без світла через сильні пориви вітру і грози. Там спрацювала система автоматичного захисту, яка знеструмила будинки.

До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".

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