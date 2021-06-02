Скорей бы это закончилось...

В Уркаину накроют дожди и похолодание

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, в четверг, 3 июня, осадки ожидаются по все территории страны, а наиоболее плачевная ситуация будет наблюдаться в шести регионах Украины.

"Наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что на остальной территории Украины погода будет также неустойчивой, ветреной, однако дожди - местами и незначительные.

"Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 + 20 градусов. Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова-Полтавы-Днепра-Одессы", - сообщили специалист.

В то же время Диденко немного успокоила украинцев, поскольку непогода будет продолжать недолго и уже в ближайшее время потеплее по все стране.

Стоит отметить, что в последние дни в Украине снова бушевала непогода. В результате 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.

Отмечается, что поселки остались без света из-за сильных порывов ветра и грозы. Там сработала система автоматической защиты, которая обесточила дома.

К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.