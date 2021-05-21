Украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Обозреватель".

Июнь

До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла, а вот с 6 по 10 число - поднимется до 32.

16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.

Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.

Июль

На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.

В июле может выпасть 45-50 мм дождя.

Август

С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.

Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.

Ранее мы писали, что в Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Антициклон "Vesna" примчит 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.

Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".