В Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Антициклон "Vesna" примчит уже завтра, 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.

Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.

Кроме того мы писали, что в Ивано-Франковске разгорелся серьезный пожар - эвакуировали полсотни людей.

Загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место пожара выехали спасатели, полиция, скорая и газовая служба.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Причина возгорания выясняется.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".