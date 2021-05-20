В Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Антициклон "Vesna" примчит уже завтра, 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.
Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.
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Кроме того мы писали, что в Ивано-Франковске разгорелся серьезный пожар - эвакуировали полсотни людей.
Загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место пожара выехали спасатели, полиция, скорая и газовая служба.
Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины.
Причина возгорания выясняется.
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