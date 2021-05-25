Погода в Украине резко изменится - в конце месяца похолодает
Синоптики прогнозируют, что начало июня будет прохладным.
Согласно данным сайта Gismeteo, последние дни мая будут с дождями, и даже с грозами. Больше всего осадков выпадет на западе и севере Украины.
В четверг - пятницу 27-28 числа температура воздуха снизится, а уже 30 мая и до 2 июня синоптики прогнозируют, что на градусниках будет всего +12+13 на севере и западе, а на востоке и юге до +17.
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Ранее мы писали, что украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году
Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.
Июнь
До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла.
16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.
Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.
Июль
На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
В июле может выпасть 45-50 мм дождя.
Август
С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.
Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.
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