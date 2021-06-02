Ось це везіння!

Чоловіки були здивовані приємною знахідкою



Як передає Politeka.net, неймовірний історія рибалок з Південного Ємену розповіли в сюжеті BBC (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

35 чоловіків під час чергової вилазки виявили тушу дохлого кита, дістали її на берег і були приємно здивовані.

Усередині тварини вони знайшли справжній скарб.

Сіра амбра - різновид китової жовчі, яка використовується в парфумерній промисловості.

Таку знахідку рибалок торговець з Еміратів оцінив в 1,3 мільярда Єменських ріалів (1,5 мільйонів доларів США).

Прибуток рибалки розділили між собою і вже встигли обзавестися будинками і машинами.

Раніше ми розповідали, що в Каліфорнії на пляжі знайшли рибу-монстра, яка зазвичай мешкає на великих глибинах і рідко виявляється на поверхні.

Незвичайну знахідку виявив рибалка Бен Естес. За його словами, він ніколи раніше не бачив рибу, яка виглядала б так.

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