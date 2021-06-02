Чоловіки були здивовані приємною знахідкою
Як передає Politeka.net, неймовірний історія рибалок з Південного Ємену розповіли в сюжеті BBC (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
35 чоловіків під час чергової вилазки виявили тушу дохлого кита, дістали її на берег і були приємно здивовані.
Усередині тварини вони знайшли справжній скарб.
Сіра амбра - різновид китової жовчі, яка використовується в парфумерній промисловості.
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
В Одесі порізали пластичного хірурга: з'явилося відео бійки
Лікарі назвали ймовірну причину смерті онука Олега Філімонова: "Тромби просто так не формуються"
Екс-фаворитка "Холостяка" Юлія Зайка в квітах замість одягу показала нову себе: ефектні кадри
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Таку знахідку рибалок торговець з Еміратів оцінив в 1,3 мільярда Єменських ріалів (1,5 мільйонів доларів США).
Прибуток рибалки розділили між собою і вже встигли обзавестися будинками і машинами.
Раніше ми розповідали, що в Каліфорнії на пляжі знайшли рибу-монстра, яка зазвичай мешкає на великих глибинах і рідко виявляється на поверхні.
Незвичайну знахідку виявив рибалка Бен Естес. За його словами, він ніколи раніше не бачив рибу, яка виглядала б так.
Нагадаємо, що в Україні виявили моторошних істот, від яких потрібно триматися на відстані.
Як повідомляла Politeka, Дніпропетровщину облюбували небезпечні істоти, є жертви.
Також Politeka писала, що жителі Дніпропетровщини налякані навалою сколопендр, кадри.