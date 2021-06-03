Співачка Міла Нітіч, яка брала участь у "Голосі країни 11", сколихнула несподіваним знімком

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з хлопчиком років десяти. Дівчина вирішила поділитися в підписі привітаннями з Днем захисту дітей і опублікувала фото з підрослим братом.

За словами Міли, вона дуже любить свого брата Влада і взагалі любить дітей.

"Це мале-моє!Я не вірю, що він так швидко виріс, але все ж він ще дитина! Я дуже люблю мого Влада, і взагалі люблю дітей! Вони щирі, і Відверті, і завжди говорять те, що думають і відчувають насправді, а не те, що хочуть чути від них дорослі... А взагалі ми всі родом з дитинства, і так іноді хочеться в нього повернутися і ще раз прокайфувати від того як це було!🙇 🏻 ♀ ️ З Днем Захисту Дітей!!👼 І давайте їх берегти і класно виховувати, щоб нам було чим пишатися!☺️♥️🙏 .P. S. only yours m♥️, - розговорилася співачка.

Користувачі засипали Нітіч багатьма питаннями, прокоментувавши її пост:

"Це ваш син?"

"Да ми знаємо як ви любите дітей ви молодець 😍"

"Ви мої найдорожчі кохані дітки???"

"Фото ніжності😍Солодкого дитинства та корисних солодощів❤️"

Нагадаємо, в прямому ефірі чвертьфіналу 11 сезону "Голосу країни" відома українська співачка Міла Нітіч, яку називають фавориткою Алли Пугачової, змусила Кароль розплакатися, виконавши пісню "Malade" Lara Fabian.

Нагадавши, Міла Нітіч, що доводила Кароль до сліз, підкорила "царським" виглядом: "Туфельки просто бомба"

А ще Politeka повідомляла, що Міла Нітіч з "Голосу країни" вперше розкрила, як її принизив Данилко.