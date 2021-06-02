Колишня дружина українського співака Віктора Павлика, Лора Созаєва, розповіла про непростий період, який їй довелося пережити

Лариса Созаєва - українська танцівниця, яка познайомилася зі співаком під час роботи в Тернопільській філармонії, пише Politeka.net. Артистка танцювала, а її майбутній чоловік співав. У обох зав'язалися дружні стосунки, які переросли в романтичні.

У підсумку пара прожила 18 років, а у 2011 році розлучилася, але помірялася і навіть повінчалася під час відпочинку в Туреччині. У шлюбі у Лариси й Віктора в 1999 році народився син Павло Павлик, який, на жаль, помер минулого року в результаті раку, на той момент артист пішов з сім'ї остаточно.

У своєму Фейсбуці Созаєва згадала про непростий період, коли дізналася про зраду чоловіка. Артистка підкріпила пост фото, зробленими три роки тому.

"Коли я дізналася, що у мого чоловіка є коханка, земля пішла з-під ніг... Стало дуже страшно, що залишуся одна, що я негарна, стара і як жінка нікому не буду потрібна...",- написала колишня дружина співака.

Після цього Лора вирішила зробити фотосесію і подивитися на себе з боку. У підсумку вона зрозуміла що добре виглядає, після чого почалося її психологічне зцілення і розуміння.

"Негарна, Стара??? Ви щоооо", " яка ти молодець))", "ви гідні найкращого, люблячого)", "як можна порівнювати троянду з реп'яхом?) ", "Десь я колись читала, кинута жінка, як розсипаний пазл, а потім -,, ОП!,, і нова -,, КАРТИНКА!,, Розумниця!Красуня!", "Жінка молода, поки у неї пустотливі очі!) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 55-річний Віктор Павлік зараз одружений на своєму концертному директорі, 26-річній Катерині Реп'яховій, яка чекає дитину.

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