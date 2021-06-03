Відома співачка Ані Лорак, яка вже багато років живе і працює в Росії, влаштувала тренування в новому образі

Співачка звикла показувати модні наряди на публіці, а в повсякденному житті – незвичайні спортивні костюми. Артистка також не боїться здивувати образами зовсім не за віком.

Так, Кароліна часто вибирає лосини і топіки в якості своїх нарядів для прогулянки, доповнюючи вбрання масивної взуттям на платформі і незвичайними аксесуарами. На тренуваннях співачки також не обходиться без бунтарських луків.

Наприклад, нещодавно в сторі Лорак показала, як тренується разом зі своєю командою на сцені перед черговим виступом. При цьому не посоромилася Кароліна станцювати під власну музику, веселячись від душі. Підлітковий образ помітно омолодив Лорак.

У чорних колготках, рваних шортах і смугастій світлій кофті зірка також хвалилася стрункими ногами. Крутячись перед камерою знаменитість виглядала значно яскравіше, ніж зазвичай.

До цього Лорак поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації вона висловилася про перший день літа.

"Щороку ми чекаємо цього сезону, щоб нарешті видихнути і насолодитися сонячними днями. Ми частіше гуляємо, проводимо вечори на затишних верандах і з нетерпінням чекаємо наближення відпустки. Вже плануєте, як проведете це літо? А головне, в чому?",- написала артистка.

Цей пост вона супроводила тематичним фото, на якому позує в морі. На знімку Лорак одягнена в райдужний купальник, який дозволив їй продемонструвати свою фігуру. Волосся співачка залишила розпущеним.

Нагадавши, Ані Лорак у сукні з розрізом і ланцюгами поділилася своєю радістю: «торкає...».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак у суперкороткій сукні побешкетувала в гримерці, показавши засмагле декольте: кадри.

Також Politeka писала, що 9-річна дочка Ані Лорак налякала дорослим експериментом із зовнішністю: "жах!».