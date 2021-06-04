Екс-фаворитка Михайла Заливако Юля "Зайка", яку, втім, він не вибрав, вирішила показати, що "Холостяк" втратив

27-річна фіналістка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких похвалилася обновкою, передає Politeka.net. Дівчина, хоч і не стала переможницею, але здобула славу в публіки. Більшість фанатів проєкту називають її найщирішою учасницею за всі сезони.

Так, Юлі отримала довгоочікувану посилку з розкішним купальником малинового відтінку.

"Сталося диво для фаната купальників 🥰, - повідомила вона, дістаючи з коробочки предмет гордості й жадання , - ви тільки подивіться, який красунчик до мене приїхав!".

Дівчина відразу ж примірила купальник, похваствшісь витонченою фігуркою з усіх ракурсів.

"Се*сі пантерка?", - запитала вона в шанувальників, "нариваючись" на компліменти.

Нагадаємо, Юля "Зайка" феєрично повернулася на проект, зізнавшись "Холостяку" в любові, перед самим фіналом (до цього Заливако розпрощався з нею в 9-му випуску зі словами, що вона недостатньо проявляє свої почуття).

Тим не менш, Михайло все ж одягнув каблучку на палець іншій. Для "Зайки" це стало ударом.

"Ти сказав, що це не любов... Відчуття такі, ніби моє серце лопнуло, як повітряна куля, в яку встромили кинджал. Всередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла... Мені погано... огидне почуття!", - з такими словами Юля пішла у фіналі.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако стурбував сумним виглядом поруч з Ганною Богдан: "їй дідуся треба багатого..."

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