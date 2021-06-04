Співачка Оля Полякова порадувала публіку новими фото, показавши свою гордість

37-річна артистка домоглася небувалої слави в Україні. Не тільки своєю запаморочливою кар'єрою пишається зірка: їй вдалося вдало поєднувати роботу з сім'єю, і створити міцну та люблячу атмосферу вдома. Як відомо, Оля ось уже 17 років як одружена з бізнесменом Вадимом Поляковим. Чоловік артистки не публічна людина, а тому рідко з'являється в медіа. У шлюбі у них народилося двоє доньок, зараз дівчаткам вже 16 і 9 років.

Оля душі не чує в своїх дітях і частенько хвалиться підростаючими красунями в Instagram. На нових фото, які опублікувала співачка в своєму мікроблозі, старша Маша та молодша Аліса постали в яскравих образах, передає Politeka.net. Перша позувала в незвичайному чорному капелюшку, розпустивши руді локони. На колінах у дівчини сидів їхній домашній улюбленець. Фото другої дівчинки було зроблено на відпочинку в Туреччині: Аліса позувала в купальнику, сидячи на сітці, що звисала над морем.

"Мої лялечки, такі різні і такі улюблені! З днем захисту дітей!", - підписала фото Полякова.

Користувачі кинулися коментувати. Примітно, що Машу називають копією матері, а ось Алісу - батька.

Однією з перших відгукнулася співачка Даша Астаф'єва.

"Це ж та, яку ми на спір цілували? 😂",- написала вона, правда, незрозуміло, про кого саме з дочок йде мова.

"молодша на тата схожа, а старша дуже на маму, різні смаки це нормально"; "Красунечки, всі в маму❤️❤️❤️"; "молодша хлопцям нерви полоскоче"; "Молодша в батька, старша в матір)"; "Обидві хороші, але молодша, більше "скаженості" Олі 👏 👏"; "Це коли Бог зробив комплімент і татові і мамі:))"; "старша копія мами, теж красуня ще та!!!"; "Перша - мамина копія-клон, красуня", - приєдналися до обговорення інші.

Нагадаємо, Полякова зізналася, які проблеми в школі у її дочки Маші: "Ну, не буде вона...".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової показала, як подруга відтіснила її на задній план: "віє вайбом Måneskin".

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