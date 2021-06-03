На Черкащині мати-одиначка протягом року отримувала гроші від місцевого бізнесмена
Як передає Politeka.net, чим закінчився соціальний експеримент розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Його учасницею стала Оксана Юрченко-самотня мама двох дітей з села в Черкаській області. Жінка мріяла стати не просто кондитером, а власницею бізнесу. На здійснення задуманого отримувала щомісяця по 8 тисяч гривень без жодних вимог.
Працювала Оксана продавцем у місцевому магазині, але з часом отримані гроші вона витратила на здійснення своєї мрії.
Пугачова прогулялася по Києву за руку з Кіркоровим, заінтригувавши фанатів: "Майкл Джексон з Мадонною?"
"Холостяк" Заливако залишає Україну з Ганною Богдан, пара розкрила свої плани: "Не пишіть мені"
Температура опуститься до +5: народна синоптикиня повідомила прогноз погоди на тиждень
Нові правила карантину чекають українців, заява Ляшка: обмеження можуть бути зняті в декількох сферах
Трагічно обірвалося життя 15-річного онука Олега Філімонова, що відомо: "Грав на майданчику"
Вона зайнялася випічкою десертів. Бізнес пішов вгору і Оксана навіть найняла кількох співробітників.
Тепер вона має намір пройти кулінарні курси, щоб удосконалити свою майстерність, оскільки випічці вчилася лише по роликах в мережі.
Також Оксана планує відкрити своє кафе.
Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що під Києвом побили і викрали молодого хлопця: у столиці та області ввели спецоперацію.