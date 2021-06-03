Так тривало протягом року

На Черкащині мати-одиначка протягом року отримувала гроші від місцевого бізнесмена

Як передає Politeka.net, чим закінчився соціальний експеримент розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Його учасницею стала Оксана Юрченко-самотня мама двох дітей з села в Черкаській області. Жінка мріяла стати не просто кондитером, а власницею бізнесу. На здійснення задуманого отримувала щомісяця по 8 тисяч гривень без жодних вимог.

Працювала Оксана продавцем у місцевому магазині, але з часом отримані гроші вона витратила на здійснення своєї мрії.

Вона зайнялася випічкою десертів. Бізнес пішов вгору і Оксана навіть найняла кількох співробітників.

Тепер вона має намір пройти кулінарні курси, щоб удосконалити свою майстерність, оскільки випічці вчилася лише по роликах в мережі.

Також Оксана планує відкрити своє кафе.

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