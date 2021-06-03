Відомий актор помер через кілька днів після смерті коханої дружини

Як передає Politeka.net з посиланням на видання IndiaGlitz, відомий індійський кінопродюсер і актор Дж. Рамачандран, відомий під псевдонімом GR, помер у своєму будинку вранці 2 червня. Згідно з офіційною версією, причиною смерті актора стала нетривала хвороба. Втім, джерела запевняють, що 73-річний Рамачандран важко пережив смерть дружини, яка померла всього кілька днів тому. Відзначається, що дружина кінопродюсера померла від зупинки серця.

Дж. Рамачандран дебютував у кіно ще в дитинстві. Протягом своєї кар'єри він знімався в багатьох індійських фільмах. Він також був власником компанії GR Gold Films, яка займалася продюсуванням фільмів. Багато знаменитостей висловили слова співчуття родині актора, у якого залишилося двоє синів.

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