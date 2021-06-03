Актриса Ксенія Мішина показала кадри зі зйомок в гостросюжетному детективному серіалі хорватсько-Українського Виробництва

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Кілька місяців зірка бере участь у зйомках гостросюжетного україно-хорватського серіалу" Зломовчання", так що час від часу розповідає шанувальникам у своєму мікроблозі про зйомки і показує знімки зі знімального майданчика.

Так, цього разу Ксенія показала кадр з автомобіля. На знімку актрису можна побачити в карсивом брючному костюмі на задньому сидінні автомобіля.

У підписі до фотографії Мішина розповіла про що мріє останнім часом.

"Поділюся з вами одним зі своїх найважливіших інсайтів, які я отримала за останній час. "Завжди мріяти про справжні і духовні речі. Вимірювати свій добробут тільки рівнем свого щастя. Не: я буду щасливий, коли у мене буде$$$, а я щасливий і тому у мене є все необхідне! А чого немає, все це прийде, тому що не буває інакше, якщо ти по-справжньому щасливий. Коли занадто перетиснуто прагнення до матеріального завжди виникає страждання! Адже людина починає замислюватися перш за все про те, чого у нього ще немає. Чи потрібен вам суперкар, якщо ви не знаєте, що таке щастя? Кайфанете ви від годинника з діамантами, якщо не знаєте що таке любов?

Чи довго триватиме ваше задоволення від нової сумки, коли ви не вмієте відчувати подяку? Матеріальне і вся та ідеальна картинка життя почне мати значення тільки коли ваш стан буде визначатися безумовним щастям :)", - поділилася актриса.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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