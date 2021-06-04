Відома українська ведуча Катя Осадча поділилася кадрами з вечірніх розваг з чоловіком і друзями

Катерина після того, як оголосила про третю вагітність особливо не відпочиває. Артистка не тільки встигла запустити капсульну колекцію одягу з Андре Таном, але і встигла кілька разів відправитися в робочі поїздки закордон в рамках зйомок шоу, в якому є телеведучою.

Також зірка відвідала кілька зіркових заходів і була в ролі ведучої на декількох проектах. Схоже, навіть у вільний час зірка встигає приділити час Світського життя. Не так давно Осадча опублікувала серію Сторі з вечірніх розваг з чоловіком.

Катерина і Юрій Горбунов вирушили на вечірку з нагоди дня народження подруги. Як і раніше майстерно приховуючи свій живіт, Осадча з'явилася в класичному рожевому брючному костюмі і білій блузі вільного крою.

"Ми пробралися крізь пробки до тебе" - підмітила Осадча на фото з ліфта, відзначаючи ту саму подругу, заради якої вирушила на гуляння ввечері.

Раніше телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно заявила, що чекає третю дитину, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділилася новими кадрами. На серії знімків артистка замилувалася трояндами під час відпочинку в Грузії.

Позувала Катерина, як завжди, в незвичайному і яскравому вбранні. Бордовий відтінок сукні з білими візерунками по всій довжині зробив її схожою на троянду, за словами самих користувачів.

"Грузія і троянди ❤️ поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже цвітуть на повну силу. В цьому році особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти? 💚», - пише Катерина.

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