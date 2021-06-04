Двох чоловіків з Німеччини затримали на кордоні з Польщею

Як передає Politeka.net, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.



Інцидент стався вночі, 3 червня.



Виявити чоловіків вдалося завдяки сигналізації, яка встановлена на кордоні.

"До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько - польського кордону двох чоловіків на велосипедах", - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, 21 і 36-річні туристи на велосипедах прямують до Таїланду.

"З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили оскільки думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов'язково", - розповіли в прикордонній службі.



На туристів склали Адмін протокол за незаконний перетин кордону України.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області був затриманий російський блогер і учасники реаліті-шоу «Дом-2».

Прикордонники поговорили з росіянином і він зізнався, що в 2016 році відвідував окупований РФ півострів Крим. Туди він приплив на поромі через закритий пункт пропуску «Керч».

Тепер чоловік став "нев'їзним" в Україну протягом трьох років.