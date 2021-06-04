Двох чоловіків з Німеччини затримали на кордоні з Польщею
Як передає Politeka.net, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Інцидент стався вночі, 3 червня.
Виявити чоловіків вдалося завдяки сигналізації, яка встановлена на кордоні.
"До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько - польського кордону двох чоловіків на велосипедах", - йдеться у повідомленні.
Як виявилося, 21 і 36-річні туристи на велосипедах прямують до Таїланду.
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"З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили оскільки думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов'язково", - розповіли в прикордонній службі.
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