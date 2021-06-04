В Одесі почали продавати кавуни
Про ціни на улюблену ягоду українців розповіли в місцевому виданні "Одеське життя".
Кавуни вже почали з'являтися в супермаркетах і ціни на них відверто "кусаються".
Так, за кілограм соковитого десерту доведеться заплатити від 35 до 55 гривень.
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Залежно від розміру, ранній кавун обійдеться приблизно в 200-500 грн.
Раніше в мережі розгорілися бурхливі суперечки про ціну черешень в Україні.
У мережі показали фото ціни одного кілограма черешні в Одесі на Привозі. Продавець пропонував купити ягоду за 500 гривень. Українців спантеличила така вартість ягоди.
Також ми повідомляли, що вартість яєць впаде вже найближчим часом приблизно на 10-15%.
Ціна знизиться у зв'язку з падінням попиту відразу.
При цьому експерт зазначила, що зниження ціни буде не дуже великим через високі ціни на зерно і комбікорми в Україні.
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