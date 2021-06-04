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В Одесі почали продавати кавуни

Про ціни на улюблену ягоду українців розповіли в місцевому виданні "Одеське життя".

Кавуни вже почали з'являтися в супермаркетах і ціни на них відверто "кусаються".

Так, за кілограм соковитого десерту доведеться заплатити від 35 до 55 гривень.

Залежно від розміру, ранній кавун обійдеться приблизно в 200-500 грн.

Раніше в мережі розгорілися бурхливі суперечки про ціну черешень в Україні.

У мережі показали фото ціни одного кілограма черешні в Одесі на Привозі. Продавець пропонував купити ягоду за 500 гривень. Українців спантеличила така вартість ягоди.

Також ми повідомляли, що вартість яєць впаде вже найближчим часом приблизно на 10-15%. Ціна знизиться у зв'язку з падінням попиту відразу. При цьому експерт зазначила, що зниження ціни буде не дуже великим через високі ціни на зерно і комбікорми в Україні.

Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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