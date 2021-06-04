У співачки є і вимоги

Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала себе в стильному костюмі і звернулася до шанувальників з проханням

Артистка поділилася новим постом з проханням про допомогу на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Могилевська повідомила, що їй потрібен новий помічник.

"Увага! Шукаю асистента віку старше 40 років! Будь ласка поділіться цим постом у себе в сторіс. Я буду дуже вдячна", - написала співачка.

Цей пост вона супроводила своїм новим фото. На знімку Могилевська позує в яскраво-рожевому брючному костюмі. Судячи з усього, його піджак співачка одягла на голе тіло. На знімку увагу на себе звертають великі окуляри зірки квадратної форми.

Шанувальники тут же почали коментувати її пост.

"Я б з такою жінкою попрацювала", "які вимоги?", "Красуня", "які кольори мммм", "ви дуже чарівна жінка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська вирішила, що поправилася і збирається схуднути. Для цього вона звернулася за допомогою до відомого українського фітнес-тренера з "Зважених і щасливих" Аніти Луценко, і уклала з нею парі.

"Якщо до 26 Червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо", - пообіцяла фанатам співачка.

Нагадаємо, "лиса" Наталія Могилевська кинула зухвалий виклик самій собі: "Подумала, що у вас онкологія".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зухвало посміялася над Могилевською, що худне: "Це що, так складно?".

Також Politeka писала, що розповніла Могилевська з'явилася повністю лисою, визнавши свій програш: "Все, я здалася!".