Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала себе в стильному костюмі і звернулася до шанувальників з проханням
Артистка поділилася новим постом з проханням про допомогу на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Могилевська повідомила, що їй потрібен новий помічник.
"Увага! Шукаю асистента віку старше 40 років! Будь ласка поділіться цим постом у себе в сторіс. Я буду дуже вдячна", - написала співачка.
Цей пост вона супроводила своїм новим фото. На знімку Могилевська позує в яскраво-рожевому брючному костюмі. Судячи з усього, його піджак співачка одягла на голе тіло. На знімку увагу на себе звертають великі окуляри зірки квадратної форми.
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Шанувальники тут же почали коментувати її пост.
"Я б з такою жінкою попрацювала", "які вимоги?", "Красуня", "які кольори мммм", "ви дуже чарівна жінка", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Могилевська вирішила, що поправилася і збирається схуднути. Для цього вона звернулася за допомогою до відомого українського фітнес-тренера з "Зважених і щасливих" Аніти Луценко, і уклала з нею парі.
"Якщо до 26 Червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо", - пообіцяла фанатам співачка.
Нагадаємо, "лиса" Наталія Могилевська кинула зухвалий виклик самій собі: "Подумала, що у вас онкологія".
Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зухвало посміялася над Могилевською, що худне: "Це що, так складно?".
Також Politeka писала, що розповніла Могилевська з'явилася повністю лисою, визнавши свій програш: "Все, я здалася!".