На 42-му році життя помер український актор Сергій Шадрін

Він помер 2 червня після операції. Яку саме операцію переніс зовсім молодий Шадрін, не уточнюється.

Про смерть актора розповів його колега актор Олег Шульга на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора після операції помер актор Сергій Шадрін. Завтра прощання в Жашкові. Ми вже ніколи не побачимося», - написав Шульга.

Сергій Шадрін народився в Харківській області. Батьки його родом з Жашкова Черкаської області. Сергій займався карате з 10 років. Пізніше почав займатися в дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки. Після закінчення школи Сергій вступив до вузу. Перш ніж стати актором, він змінив багато професій і служив в армії. Незабаром переїхав до Києва.

Почав зніматися в кіно в 2013 році, до цього змінивши кілька професій. Він знявся в польському серіалі «Ватага», мелодрамах «Голос з минулого», «Стоматолог» и «Пристрасті по Зінаїді», кримінальних серіалах «Подвійне відображення», «Чорний Ворон», «Максим Оса» та ін.

Користувачі мережі сумують і висловлюють слова співчуття та підтримки рідним і близьким актора: «Боже, як шкода! Нехай земля йому буде пухом!», «Не вірю... Ні... ти назавжди в пам'яті», «Такий добрий і щирий... як же так( земля тобі пухом, ще побачимося...».

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