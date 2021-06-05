На Івано-Франківщині стався землетрус

Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, підземні поштовхи магнітудою в 2 бали сталися вдень у селі Манява.

На щастя, обійшлося без негативних наслідків.

"Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що останнім часом в Карпатах почастішали підземні поштовхи.

Так, поблизу Закарпаття стався землетрус магнітудою 2,5 бала.

Підземні поштовхи зафіксували після обіду 30 березня.

Епіцентр землетрусу знаходився між містами Яремче та Надвірна Івано-Франківської області, на глибині 3 км.

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