На Івано-Франківщині стався землетрус
Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, підземні поштовхи магнітудою в 2 бали сталися вдень у селі Манява.
На щастя, обійшлося без негативних наслідків.
"Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - йдеться в повідомленні.
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Варто відзначити, що останнім часом в Карпатах почастішали підземні поштовхи.
Так, поблизу Закарпаття стався землетрус магнітудою 2,5 бала.
Підземні поштовхи зафіксували після обіду 30 березня.
Епіцентр землетрусу знаходився між містами Яремче та Надвірна Івано-Франківської області, на глибині 3 км.
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