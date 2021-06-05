Телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала свої спортивні досягнення

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 40-річна Ребрик похвалилася неймовірною розтяжкою. Актриса була одягнена в чорні лосини і білу футболку. Вона займалася біля сходів на вулиці. Ребрик високо підняла ногу, фактично, сівши на шпагат. Зірка сміялася і виглядала дуже щасливою.

"Людина нібито не літає ... а крила має! Вище неба!"І ще сотні або ж тисячі слів про польоти в небі! Але ніякі вірші, ніякі пісні та історії не передадуть тих емоцій, коли в небі ти! Ще й пліч-о-пліч з коханим! Завжди любила висоту... Завжди мріяла жити на високому поверсі, щоб місто як на долоні, люди як лялечки, машини, як іграшки! Завжди обожнювала літаки ... у дитинстві часто літала.... Кажуть, коли літаєш-ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла! Тепер і на вертольоті політала... Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшковий, що потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке почуття любові всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила!

З дня народження пройшов вже майже місяць, а подарунки все долітають)", - підписала фото телеведуча.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже гарні, моя мрія", " які ж ви Класні 👏 👏 хотітися щоб кожна сім'я була такою ж!!!❤️❤️❤️", " Ви завжди посміхаєтеся! Стільки любові! Як це виходить 😍", " які ви чудові з чоловіком❤️❤️❤️❤️!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик поділилася тим, як в їхній родині прийнято відзначати останній шкільний дзвінок. Радість від закінчення навчального року поки що може випробувати тільки старша дочка актриси Діана. За словами Ребрик, їх тепла сімейна традиція-це подарунки в кінці навчального року, які не залежать від оцінок в табелі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик після "дівчачих" процедур з омолодженням покрасувалася в новому образі:"Аж не віриться".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик здивувала одкровенням про головну деталь свого образу: "така вже важка доля...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик підкорила ефектним образом на прогулянці по Києву:"справжня українка".