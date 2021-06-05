Скорботна звістка прийшла зі світу театру і кіно
Англійська актриса Демаріс Хейман, відома ролями аристократичних і ексцентричних персон, померла 3 червня, буквально за два тижні до свого 92-го дня народження.
Про це повідомляє портал Doctor Who News.
Демаріс Енн Кеннеді Хейман народилася в Кенсінгтоні, Лондон, Англія, 16 червня 1929 року. Освіту здобула в Челтнемському жіночому коледжі.
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Актриса мала довгу кар'єру в британському кіно і на телебаченні, граючи в основному хороших, трохи ексцентричних дам. Вона дебютувала на телебаченні в 1953 році в ролі Елізи в "історії шукачів скарбів".
Режисер і продюсер Кейт Барнфазер, яка працювала з Демаріс прокоментувала смерть актриси і висловила слова співчуття рідним Демаріс: "Померла прекрасна і абсолютно унікальна Дамаріс Хейман. У цей момент у мене не вистачає слів. Я дуже її любила. Прощай, Дамаріс... для мене було честю знати тебе і працювати з тобою".
На рахунку британської актриси ролі в таких фільмах і серіалах: "Як ми жили", "Доктор Хто", "Паганіні знову завдає удар", "Театр Вудхауза", "Летючий загін Скотленд-Ярду", "Визнання інструктора з водіння" (гольфістка Твіді), "Рожева пантера знову завдає удар", "Чисто англійське вбивство", "Однією ногою в могилі", та так далі.
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