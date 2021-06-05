Чоловік солістки відомої української групи The Hardkiss і півфіналістки шоу «Танці з зірками», Юлії Саніної Валерій Бебко показав кумедне фото

Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом) і сином Данею живіт в будинку зі студією займає близько 300 метрів в квадраті. Зірка має мінісад, і невеликий город, де виконавиця вирощує помідори, зелень і суницю. Також на території ростуть сосни і ялинки, а у дворі вони часто проводять час разом. Так, чоловік Саніної розповів на своїй сторінці в Instagram про свого нового тренера з йоги, передає Politeka.net.

При цьому чоловік Саніної лежить на траві біля власного будинку, а собака у нього на животі.

"Мій новий тренер з йоги💛",- написав він жартома і показав фото з милим цуценям.

"Дога-йога 🙌", "Така класснючая☺️", " Який суворий☺️ ️ " Красотун ефективний😍 ", " О,цей тренер змусить працювати!!!😂 😂 😂а оченята добрі-добрі!!!😍 ", " Аааа!!!Классс!!!😍😍😍😍 ",- пишуть користувачі Мережі в коментарях до посту артистки.

Зазначимо, що це вже другий візит Саніної до Єгипту за відносно невеликий проміжок часу. Минулого разу вона побувала в цій країні в грудні 2020 року.

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