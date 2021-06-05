Популярна українська актриса Наталка Денисенко порадувала шанувальників розкішною фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка є подругою і кумою Ксенії Мішиної, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно красуня показала в своєму мікроблозі розкішні кадри з нової фотосесії, на яких постала в шикарному вигляді.

Як видно, Наталка зображена, лежачи на підлозі серед білосніжного хутра і розкиданих пакетів з логотипом відомого світового бренду. Перед камерою красуня з'явилася без одягу, її тіло злегка прикриває біле хутро, оголюючи довгі стрункі ніжки і зону декольте. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру. У коментарях в актриси запитали: "Чоловік дозволив таке фото викладати?", на що вона впевнено відповіла: "Так".

У підписі до публікації Денисенко написала: "Зараз звичайно я не так красиво лежу в білому хутрі, поки ще в розбитому стані, без голосу і чавунною головою. Але! Стоп стоп!!! Тут не буде поста ниття, не перегортайте. Навпаки! Я зрозуміла, що коли в житті приходить Повний пи**ець, як нам здається, важливо зрозуміти одне: це не назавжди! З щастям до речі теж так (сарказм позитивчика). Але! Коли в житті настають труднощі - це сигнал розвитку і зростання".

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