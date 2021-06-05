Відома українська ведуча Марічка Падалко показала жіночний літній образ і розповіла, чому її навчила недавня поїздка

Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Падалко повідомила, що повернулася зі своєї поїздки в Донецьку область. При цьому ведуча переживає, що могла «привезти з собою» звідти погану погоду, адже в регіоні вже кілька днів поспіль йдуть сильні дощі з грозами.

"Повернулася додому з Донеччини. Сподіваюся, не привезла звідти тропічні зливи", - написала Марічка.

Вона також зізналася, що ця поїздка показала, що вона все ще сильно сумує за своїми дітьми, коли навіть ненадовго відлучається з дому.

"Правда, згадавши, що таке нудьгувати за дітьми. Думати, що як мама вже «подорослішала», але ні. Всім гарних вихідних, друзі", - додала ведуча.

На нових знімках Падалко позує на тлі лісу і водойми. Незважаючи на важкі сірі хмари на небі, її образ по-літньому яскравий. Так, ведуча одягнена в довге і легке блакитне плаття в квіточку. На її обличчі красується щаслива посмішка.

Шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Вау ... справжня місіс літо! Ну дуже красиво!", "Дуже красиво", - пишуть люди в коментарях до посту.

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