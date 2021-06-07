Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару заінтригувала ніжним образом і важливим повідомленням

34-річна дівчина, як відомо, починала кар'єру в якості фотомоделі. Зараз вона є гумористкою "Квартал 95", актрисою гумористичного шоу "Ігри приколів" і входить до складу команди "Вінницькі"в "Лізі сміху". При цьому продовжує радувати фанатів яскравими і, часом, відвертими знімками, які викладає в соцмережі.

На новому фото в себе в Instagram Ірина постала в чуттєвому образі, позуючи в легкій міні-сукні, верх якої був виконаний з пір'їнок, передає Politeka.net. Судячи з заднього фону, кадр був зроблений в студії "Жіночого кварталу". Сопонару додала пікантності, приспустивши лямки на плечі і відкривши погляду ніжні лінії шиї з зоною декольте.

У підписі зірка зробила важливе повідомлення: "Нагадую! 12 і 14 Жіночий Квартал! Палац Жовтневий! Дуже чекаю зустрічі з вами!🖤".

Користувачі відреагували на пост Ірини коментарями з "вогниками" і "сердечками".

"Ти - найкраща! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️", - написав один з них.

Раніше ми розповідали, Сопонару з'явилася на одному з заходів в мініатюрній чорній сукні та оригінальних босоніжках. Фото дівина опубліковала в Інстаграм. Поруч з блондинкою стояв її колега, з яким вона вела захід. «Таких ведучих собі на свято запросила б», - підписала фото зірка.

Парочку засипали компліментами в коментарях: «Яка красива жінка», «О, дааа», «Не ну справа гарна картинка, зліва на любителя звичайно)», «Красуня».

Нагадаємо, що красуня з "Жіночого кварталу" показала свою» близнючку", нарвавшись на компліменти: ефектний кадр.

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