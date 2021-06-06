Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) з'явився в компанії блондинки
У 2019 році артист оголосив про весілля зі своєю коханою, Настею Каменських, передає Politeka.net. До слова, пара довго приховувала свої стосунки, а зараз часто ділиться кадрами щасливого проведення часу в мережі.
Однак останнім фото в Instagram репер здивував, адже в кадрі він постав з блондинкою. Остання була в одній мереживній білизні і притулилася до Потапа, який позував у гамівній сорочці.
Таким чином виконавець оголосив про скору прем'єру своєї нової роботи.
"Чекаєте, як я його чекаю?",- написав артист.
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За дев'ять годин публікація зібрала майже 8000 лайків і багато коментарів.
"Залипла на цю пісню. Ніколи не думала, що буду слухати Потапа", "дядько Потап заліковий Порше) бачив тебе сьогодні)", "дуже красива дівчинка", "буде Фіт з Анастасія Король?", "😇а з нею фоткався)) дуже класна дівчинка)", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, на фото Потап позував з фотографом Анастасією Король.
Нагадаємо, Каменських і Потап вступили в законний шлюб таємно, але пишне весілля зіграли лише у 2019 році, нарешті, оголосивши про свої стосунки.
В одному з інтерв'ю репер розповів, що йому набридло приховувати стосунки.
"Я став сам собі неприємний, тому що приховував свою жінку. Це негарно стосовно Насті. Ми поговорили і вирішили: «Все, набридло, давай зробимо наступне весілля»", - розповів співак.
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